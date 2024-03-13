Роднина не согласилась со словами Тарасовой о вине тренеров в деле Валиевой

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина не согласилась с Татьяной Тарасовой, которая обвинила тренеров в допинговом скандале фигуристки Камилы Валиевой, передает РБК Спорт.
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