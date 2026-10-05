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Цена билетов на прощальный матч Овечкина за «Вашингтон» превысила $1 тыс.

Цена билетов на прощальный матч Овечкина за «Вашингтон» превысила $1 тыс.

Цены на билеты на последний домашний матч регулярного чемпионата НХЛ российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стремительно поднялись и превысили 1 тыс.

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