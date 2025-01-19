Состояние актера Василия Ливанова резко ухудшилось: известен новый диагноз

Состояние актера Василия Ливанова резко ухудшилось. Подробности приводит Telegram-канал Mash. По данным источника, врачи диагностировали 89-летнему актеру бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотиком.
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