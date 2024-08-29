⚠️В Омской области предлагают запретить склонять женщин к абортам - нарушителей будут штрафовать. Штрафы достигнут 200 тыс.
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⚠️В Омской области предлагают запретить склонять женщин к абортам - нарушителей будут штрафовать. Штрафы достигнут 200 тыс.