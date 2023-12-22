В ДНР осудили военного ВСУ, участвовавшего в обстреле домов из САУ

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор в отношении военнослужащего 17-й отдельной танковой бригады ВСУ старшего солдата Евгения Попцова, который принимал участие в обстреле жилых домов из самоходных артиллерийских установок.
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