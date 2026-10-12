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Царьград

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Новосибирцы взяли 9 из 12 медалей сборной России на играх СНГ

Новосибирцы взяли 9 из 12 медалей сборной России на играх СНГ

Новосибирские музыканты в составе сборной России завоевали девять из двенадцати наград национальной команды на двадцатых молодёжных Дельфийских играх стран СНГ в Душанбе, включая три золотые медали в номинациях «Духовые инструменты» и «Скрипка».

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