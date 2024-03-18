🇷🇺 18 марта — День воссоединения Крыма с Россией 👍 10 лет назад крымчане стали творцами истории. Выбор, который был сделан весной 2014 года, показывает единство и сплоченность жителей Крыма.
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🇷🇺 18 марта — День воссоединения Крыма с Россией 👍 10 лет назад крымчане стали творцами истории. Выбор, который был сделан весной 2014 года, показывает единство и сплоченность жителей Крыма.