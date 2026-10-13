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Строительство 21 века

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Как превратить маленькую квартиру в дорогой интерьер: разбор двух продуманных проектов

Как превратить маленькую квартиру в дорогой интерьер: разбор двух продуманных проектов

Когда заходит речь о ремонте, многие до сих пор думают, что стиль — это про яркие акценты, сложные фактуры и максимальную заметность каждого элемента.

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