"АвтоВАЗ" продажи Lada Niva Sport начнутся в середине 2025 года

В середине 2025 года на российский рынок выйдет новая спортивная модификация Lada Niva. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ведущего инженера-конструктора подразделения "Лада Спорт" Константина Гыстарова.
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