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Скобрев о работе в академии Плющенко: «Иногда привношу в тренировки хоккейные элементы. Развиваем взрывную скорость, которая фигуристам необходима»

Чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев рассказал о работе с фигуристами в академии Евгения Плющенко.

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