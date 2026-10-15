Чапаевский городской суд назначил женщине 14 лет колонии общего режима и ещё 1 год 6 месяцев ограничения свободы за нападение с ножом на родителей 2 ноября 2025 года, в результате которого погиб 80-летний отец, а 74-летнюю мать удалось спасти благодаря экстренной медицинской помощи.
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