Трэшток из 90-х.Владимир Константинов был не самым разговорчивым хоккеистом. Легенда «Детройта» точно не относился к тем игрокам, которые пламенной речью в раздевалке и постоянными подбадриваниями на скамейке готовы повести за собой партнеров «на баррикады».
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