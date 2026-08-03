SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

188 подписчиков

Сурового русского грязно унизили в Америке! Ткачак нагло провоцировал Константинова — тот красиво ответил на льду

Сурового русского грязно унизили в Америке! Ткачак нагло провоцировал Константинова — тот красиво ответил на льду

Трэшток из 90-х.Владимир Константинов был не самым разговорчивым хоккеистом. Легенда «Детройта» точно не относился к тем игрокам, которые пламенной речью в раздевалке и постоянными подбадриваниями на скамейке готовы повести за собой партнеров «на баррикады».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии