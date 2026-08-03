Трэшток из 90-х.Владимир Константинов был не самым разговорчивым хоккеистом. Легенда «Детройта» точно не относился к тем игрокам, которые пламенной речью в раздевалке и постоянными подбадриваниями на скамейке готовы повести за собой партнеров «на баррикады».