Новый выход Бьянки Цензори в Париже: модель превзошла саму себя

Архитектор Бьянка появилась с Канье Уэстом на модном показе. фото: Legion Media20 июня Канье и Бьянка посетили показ бренда Prototypes в рамках Недели мужской моды, которая началась 18 июня с показа новой коллекции Louis Vuitton.
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