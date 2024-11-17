Рак — не рок. Эксперты рассказали, как уберечься от рака молочной железы

Рак молочной железы в течение жизни разовьется у каждой восьмой женщины, — утверждают эксперты ВОЗ. Можно ли от него уберечься, кому следует проявлять особую настороженность, как выявить заболевание на ранней стадии, и повысить свои шансы на излечение, aif.