Со встроенным кабелем USB-C Honor представила два новых мобильных аккумулятора в рамках бренда Honor Life, устройства уже поступили в продажу в фирменном магазине бренда на JD.
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