Премьер-министр Мали обвинил Францию в подготовке террористов

Бамако, 11 октября. Париж занимается подготовкой членов террористических группировок в городе Кидаль, приводит Al Jazeera заявление премьер-министра Мали Шогель Кокалла Маига.
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