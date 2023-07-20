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Боррель выразил мнение, что прекращение зерновой сделки приведет к нехватке продовольствия во всем мире

Боррель выразил мнение, что прекращение зерновой сделки приведет к нехватке продовольствия во всем мире

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в четверг, 20 июля, предположил, что прекращение действия зерновой сделки станет причиной "значительного продовольственного кризиса" во всем мире.

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