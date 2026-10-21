Старший научный сотрудник Научно‑технологического центра биомедицинской фотоники ОГУ им. И. С. Тургенева Елена Потапова выиграла грант Российского научного фонда (РНФ).
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