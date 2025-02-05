«Филадельфия» проиграла 4-й матч подряд – «Юте» при 20:42 по броскам. Гюнтер забил за 1 секунду до конца овертайма

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Команда тренера Джона Тортореллы уступила «Юте» (2:3 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Победный гол за секунду до завершения овертайма забросил нападающий клуба из Солт-Лейк-Сити Дилан Гюнтер, набравший 3 (2+1) очка в матче.