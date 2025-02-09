Линичук о юниорском спорте: «Когда-то была против, потому что детей научили кривляться лицом, дрыгать ручками, а потом они не в состоянии самовыражаться»

«Если начинаешь форсировать, это не переходит в качество, не переходит в плоть и кровь, в сознание. Я когда-то вообще была настроена против юниорского спорта, потому что детей, грубо говоря, научили кривляться лицом, дрыгать ручками и ножками, а потом в 20 лет они не в состоянии самовыражаться на льду без копирования других.