Линичук о юниорском спорте: «Когда-то была против, потому что детей научили кривляться лицом, дрыгать ручками, а потом они не в состоянии самовыражаться»

«Если начинаешь форсировать, это не переходит в качество, не переходит в плоть и кровь, в сознание. Я когда-то вообще была настроена против юниорского спорта, потому что детей, грубо говоря, научили кривляться лицом, дрыгать ручками и ножками, а потом в 20 лет они не в состоянии самовыражаться на льду без копирования других.
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