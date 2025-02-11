В Британии допустили, что короля могут втянуть в спор между США и Канадой

Король Великобритании Карл III может быть втянут в конфликт с Дональдом Трампом из-за заявления президента США о том, что он хочет сделать Канаду 51-м штатом, заявил один из ключевых британских телеведущих Эндрю Марр, 11 февраля пишет The Independent.