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Зеленский обсудил с Байденом наращивание дальнобойных возможностей Украины

Зеленский обсудил с Байденом наращивание дальнобойных возможностей Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский поделился информацией о том, что провел телефонный разговор с лидером Соединенных Штатов Америки Джо Байденом на тему усиления дальнобойных возможностей Вооруженных сил Украины.

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