Зеленский обсудил с Байденом наращивание дальнобойных возможностей Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский поделился информацией о том, что провел телефонный разговор с лидером Соединенных Штатов Америки Джо Байденом на тему усиления дальнобойных возможностей Вооруженных сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии