Проблемы применения ст. 54.1 НК РФ в спорах с налоговыми органами с учетом позиции Конституционного Суда, выраженной в определении от 30.01.2024 №53-О

Одной из проблем при применении ст.54.1 НК РФ стало игнорирование правоприменителями при признании налоговыми органами налоговой выгоды необоснованной такого важного вопроса: «в чем выражается необоснованная налоговая выгода?» и не установление вменяемой налоговой выгоды от сделок в совокупности (для всех сторон спорных сделок).