В Госдуме предложили ограничить по возрасту женщины выдачу материнского капитала

В Госдуме предложили ограничить выдачу материнского капитала по возрасту женщины. Согласно идее депутатов, возрастные ограничения на пособие по рождению первенца следует установить на уровне 25-30 лет либо перенести акцент предоставления выплаты на второго ребенка.
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