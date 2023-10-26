В Госдуме предложили ограничить по возрасту женщины выдачу материнского капитала

В Госдуме предложили ограничить выдачу материнского капитала по возрасту женщины. Согласно идее депутатов, возрастные ограничения на пособие по рождению первенца следует установить на уровне 25-30 лет либо перенести акцент предоставления выплаты на второго ребенка.