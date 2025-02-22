«Балтийский часовой» не углядел за кабелем у Готланда

Власти ЕС встревожены новым случаем повреждения подводной инфраструктуры. В Балтийском море зафиксирован очередной случай повреждения подводного кабеля — на этот раз инцидент произошел в исключительной экономической зоне Швеции у берегов принадлежащего этой стране острова Готланд.
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