«Балтийский часовой» не углядел за кабелем у Готланда

Власти ЕС встревожены новым случаем повреждения подводной инфраструктуры. В Балтийском море зафиксирован очередной случай повреждения подводного кабеля — на этот раз инцидент произошел в исключительной экономической зоне Швеции у берегов принадлежащего этой стране острова Готланд.