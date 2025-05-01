Дмитрий Калак: "Серьёзный экономический кризис в Европе влияет на производство в Молдове" 

В Европе наблюдается серьёзный экономический кризис, который влияет на производство в Молдове, в том числе на отрасль автопрома, производство компонентов для автомобильной промышленности, в которой отмечен спад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии