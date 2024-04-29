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Свежие комментарии

  • Anodtat
    Автор, причем здесь Китай.Сам то читаешь, что публикуешь?Не её позор
  • Алла Долгирева
    Интересно, автор сам читал написанное? Если да, то он просто безграмотен, если нет, то это хамство выкладывать такой ...Не её позор
  • николай лемехов
    медведи тоже за клюквой выйдут😬На болоте окончат...

Не её позор

Не её позор

﻿﻿Ее одежда была грубо сорвана. Настолько грубый, что на коже появляются фиолетовые полосы. «Позор!» — плюнул на нее и закричал белокурый молодой человек.

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Комментарии
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VA
Vladimir Anurov
Автор таки торопится опубликовать свои истории, что не замечает замену имени Валентина на Варю, мимо его внимания проходит и участие Компартии Китая в описываемых событиях. Кто и когда, кроме жертв этих убийственных текстов - их читателей, - удосуживается вычитывать/редактировать их корректность и содержание?
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13 час.
АД
Алла Долгирева
Интересно, автор сам читал написанное? Если да, то он просто безграмотен, если нет, то это хамство выкладывать такой текст.
Ответить
5 час.
A
Anodtat
Автор, причем здесь Китай.Сам то читаешь, что публикуешь?
Ответить
1 час.

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