Ее одежда была грубо сорвана. Настолько грубый, что на коже появляются фиолетовые полосы. «Позор!» — плюнул на нее и закричал белокурый молодой человек.
Не её позор
Комментарии
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VA
Vladimir Anurov
Автор таки торопится опубликовать свои истории, что не замечает замену имени Валентина на Варю, мимо его внимания проходит и участие Компартии Китая в описываемых событиях. Кто и когда, кроме жертв этих убийственных текстов - их читателей, - удосуживается вычитывать/редактировать их корректность и содержание?
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13 час.
АД
Алла Долгирева
Интересно, автор сам читал написанное? Если да, то он просто безграмотен, если нет, то это хамство выкладывать такой текст.
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5 час.
A
Anodtat
Автор, причем здесь Китай.Сам то читаешь, что публикуешь?
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1 час.
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