Не её позор

VA

Vladimir Anurov

Автор таки торопится опубликовать свои истории, что не замечает замену имени Валентина на Варю, мимо его внимания проходит и участие Компартии Китая в описываемых событиях. Кто и когда, кроме жертв этих убийственных текстов - их читателей, - удосуживается вычитывать/редактировать их корректность и содержание?