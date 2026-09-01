Депутат Европарламента Костас Пападакис заявил, что планы ЕС по созданию собственной ядерной доктрины и формированию «европейского ядерного столпа» ведут к эскалации напряженности с Россией и риску ядерной катастрофы.
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