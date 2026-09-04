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Названы сферы с самыми высокими средними зарплатами в России

Названы сферы с самыми высокими средними зарплатами в России

При этом статистика учитывает начисленную зарплату до удержания налогов Самые высокие средние зарплаты в России в начале лета зафиксировали среди работников сферы перестрахования.

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