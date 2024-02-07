В России появится класс инженеров-исследователей

Глава правительства Михаил Мишустин поручил разработать новый образовательный стандарт для вузов, по которому будут готовить инженеров со знаниями ученых, но способных трансформировать их в новые разработки.
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