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Оценить работу Ростислава Гольдштейна на посту губернатора ЕАО могут читатели ИА ЕАОМedia

Оценить работу Ростислава Гольдштейна на посту губернатора ЕАО могут читатели ИА ЕАОМedia

Менее чем через месяц, 13 сентября, исполнится ровно год с момента проведения выборов на пост губернатора Еврейской автономной области.

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