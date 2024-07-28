При наличии какого заболевания мерзнут руки и ноги Постоянное ощущение холода в конечностях может быть симптомом различных заболеваний, но одной из наиболее распространенных причин является нарушение работы щитовидной железы, в частности – гипотиреоз.
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