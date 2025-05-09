Монголия, Киргизия, Абхазия: граждане каких иностранных государств прошли на 9 Мая по площади Кургана

Иностранные военнослужащие приняли участие в Параде Победы в Кургане. В шествии участвовали курсанты из Киргизии, Монголии, Таджикистана, Абхазии и Армении, которые обучаются в Курганском пограничном институте ФСБ России.
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