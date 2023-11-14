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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид прервал серию из 3 матчей без очков и из 8 – без голов, набрав 1+1 с «Айлендерс». У него 3+9 в 12 играх

Макдэвид прервал серию из 3 матчей без очков и из 8 – без голов, набрав 1+1 с «Айлендерс». У него 3+9 в 12 играх

Капитан «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1).  В активе пятикратного обладателя «Арт Росс Трофи» стало 12 (3+9) очков в 12 играх сезона.

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