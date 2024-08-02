Рамзан Кадыров назвал тех, кого считает личным врагом: "Я его сразу убью!"

ИМ

Ильдус Мамлеев

А я с Кадыровым полностью согласен, пусть его дочь [в Чечне] ходит в паранже, всё равно возле неё полно охраны, она и в Москве может ходить в паранже с охраной и любая девушка из Средней Азии может ходить в России в паранже, если её при этом будут сопровождать её родственники [обязательное условие] и по первому требованию сотрудников полиции, девушке полицейской она должна предъявить своё лицо и доказать, что она не террористка с поясом шахида под паранжей. Только и всего. Это должно быть праписано в законе.