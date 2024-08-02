© Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о личных врагах и врагах ислама.
Рамзан Кадыров назвал тех, кого считает личным врагом: "Я его сразу убью!"
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А я с Кадыровым полностью согласен, пусть его дочь [в Чечне] ходит в паранже, всё равно возле неё полно охраны, она и в Москве может ходить в паранже с охраной и любая девушка из Средней Азии может ходить в России в паранже, если её при этом будут сопровождать её родственники [обязательное условие] и по первому требованию сотрудников полиции, девушке полицейской она должна предъявить своё лицо и доказать, что она не террористка с поясом шахида под паранжей. Только и всего. Это должно быть праписано в законе.
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5 час.
ч
человек
Вот не надо только в Москве русским навязывать свои традиции, если сюда, то снимай добровольно, либо в Чечне сидеть и блюсти традиции. Это логично со слов ".... сразу убью!" . Ведь все знают, полицию когда надо, не дождёшься, поэтому и как сказал Путин - мода приходит и уходит. Не более того.
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2 час.
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