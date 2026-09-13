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Русская весна

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На Западе высказались об отданных режиму Зеленского деньгах

На Западе высказались об отданных режиму Зеленского деньгах

Деньги, которые Европа отправляет режиму Зеленского тратятся на коррупцию, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

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