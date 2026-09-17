Мужские болезни и новые подходы к их лечению

Уролог-андролог, онкоуролог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Владимир Степанов признался «Моноклю», что большинство мужчин всё еще боится идти к врачу, но ситуация постепенно меняется.
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