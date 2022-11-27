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Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» сыграет на выезде с «Манисой», «Фенербахче» – с «Галатасараем» и другие матчи

В воскресенье, 27 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча. Действующий чемпион Евролиги «Анадолу Эфес» сыграет на выезде с «Манисой», «Фенербахче» встретится с «Галатасараем».

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