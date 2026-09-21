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Ивановские новости

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В Ивановской области прогнозируют в целом теплую, но местами дождливую неделю

В Ивановской области прогнозируют в целом теплую, но местами дождливую неделю

Синоптики обещают теплую погоду в Ивановской области на текущей рабочей неделе. Её может омрачить дождь.

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