Байден: ФБР изучат связь теракта в Новом Орелеане и взрыва Cybertruck

Президент США Джо Байден выступил с видеообращением после инцидентов в Новом Орлеане, где мужчина наехал на автомобиле Ford на толпу людей, празднующих Новый год, и взрывом электропикапа Cybertruck возле отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе.
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