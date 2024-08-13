Татарстанский фонд «Защитники Отечества»: 83% ветеранов СВО устроены на работу

83 процента ветеранов СВО, вернувшихся из зоны боевых действий, трудоустроены. Об этом на подведении итогов действия мер социальной поддержки граждан, участников СВО и их семей рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.