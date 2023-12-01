В черном море уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины , следовавший к берегам Крыма

1 декабря утром в западной части акватории Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины, следовавший в направлении Крымского полуострова,- Минобороны РФ «Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», — говорится в сообщении-говорится в сообщении.