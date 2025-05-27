Минприроды России: запрет на упаковку из полистирола станет реальностью

Министерство природных ресурсов России планирует запретить упаковку из полистирола для продуктов. Замминистра Денис Буцаев заявил, что вскоре возможен переход на картонные альтернативы, подчеркнув недостаточную экологичность полистирола.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии