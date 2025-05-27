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Минприроды России: запрет на упаковку из полистирола станет реальностью

Минприроды России: запрет на упаковку из полистирола станет реальностью

Министерство природных ресурсов России планирует запретить упаковку из полистирола для продуктов. Замминистра Денис Буцаев заявил, что вскоре возможен переход на картонные альтернативы, подчеркнув недостаточную экологичность полистирола.

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