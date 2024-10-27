Рэпера Гуфа и его экс-жену Айзу захотели лишить родительских прав из-за конфликта в бане

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская решила проверить, как рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) и его бывшая жена Айза выполняют свои родительские обязанности и воспитывают общего 14-летнего сына.
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