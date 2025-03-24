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Малайзия и Россия активно обсуждают прямое авиасообщение

Малайзия и Россия активно обсуждают прямое авиасообщение

Россия и Малайзия активно обсуждают запуск прямого авиасообщения между странами. Об этом ТАСС Датук Джоси Лай Мей Синг, постоянный секретарь Министерства туризма, культуры и окружающей среды малайзийского Сабаха (этот штат находится на севере острова Борнео).

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