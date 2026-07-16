Миронов: отцам новорожденных должны предоставлять 5 дней оплачиваемого отпуска

Отцам новорожденных детей необходимо предоставить пять дней оплачиваемого отпуска, чтобы они могли подготовиться к возвращению матери и ребенка из роддома и помочь семье в первые дни после рождения малыша.
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