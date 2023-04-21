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Минфин США: Американские компании невольно помогают России обходить ограничения цены на нефть

Минфин США: Американские компании невольно помогают России обходить ограничения цены на нефть

Согласно заявлению, сделанному Министерством финансов США, Россия может обходить потолок цен на нефть, установленный на уровне $60 за баррель, при этом американские компании, возможно, невольно участвуют в таких сделках Управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов подтвердило, что российская нефть, возможно, экспортировалась в Азию по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан выше предельной стоимости, а американские компании были обманом вовлечены в предоставление услуг.

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