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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава «Зенита» Илюхина о сезоне с тремя трофеями: «Провальный!»

Команда тренера Сергея Семака выиграла три национальных трофея в сезоне-2023/24: Olimpbet Суперкубок России, Мир РПЛ и Фонбет Кубок России.

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