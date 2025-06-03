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Царьград

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Хвича Кварацхелия получит орден Святого Георгия за победу в Лиге чемпионов

Хвича Кварацхелия получит орден Святого Георгия за победу в Лиге чемпионов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о награждении Хвичи Кварацхелии орденом Святого Георгия за его вклад в победу «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.

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