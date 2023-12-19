Норвегия отказала в посадке российскому самолету с умирающим пассажиром

Лайнеру пришлось несколько часов лететь обратно в Москву Российскому самолету авиакомпании Nordwind Airlines с умирающим мужчиной на борту запретили приземлиться в аэропорту Норвегии, сообщает Telegram-канал Shot.
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